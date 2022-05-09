Тонали: «Сперва Скудетто было мечтой, сейчас - цель»

«Милан» сделал очень важный шаг к чемпионскому титулу в Серии А, в воскресенье вечером подопечные Стефано Пиоли переиграли в гостевом матче «Верону», и два мяча в этой игре забил полузащитник Сандро Тонали. Теперь «Милану» даже необязательно выигрывать оставшиеся два матча - можно выиграть один, и сыграть также вничью в другом. Тонали верит в то, что его команда сможет взять первое с 2011 года Скудетто.

- Три года мы мечтали об этом, а сейчас это уже наша цель. Мы поверили в себя, мы отличная команда и сейчас должны завершить это дело. Матч с «Вероной» - один из лучших в моей карьере. Но надеюсь, вскоре я смогу ощутить еще более сильные эмоции, - цитирует Тонали Sky Sports.