Пиоли о Ибрагимовиче: «Его присутствие очень важно и может иметь решающее значение

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, какое влияние оказывает на команду нападающий Златан Ибрагимович. Итальянец заявил, что присутствие шведа может иметь решающее значение в этом сезоне.

«Его присутствие очень важно и может иметь решающее значение», – заявил Пиоли на пресс-конференции перед очередным туром чемпионата Италии против «Вероны».

Напомним, что Златан Ибрагимович по окончанию сезона может завершить карьеру из-за проблемы с травмами. «Милан» уже начал искать нападающему замену. Одним из вариантов может стать бельгийский форвард «Ливерпуля» Дивок Ориги, который летом станет свободным агентом.