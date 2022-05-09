«Они полностью заслужили» - наставник «Вероны» не оспаривает победу «Милана»

Игор Тудор, хорватский наставник «Вероны», не оспаривает успех «Милана» в матче против его команды. Ведущий борьбу за чемпионский титул коллектив Стефано Пиоли одержал волевую победу над соперником, и Тудор впечатлен увиденным на поле в исполнении лидера итальянского чемпионата.

- Мы сыграли неплохо, но не более того. А «Милан» провел отличный матч и полностью заслужил победу. Когда у такой хорошей команды еще и должная мотивация, то играть против нее трудно. Мы тоже создавали возможности, но второй гол «Милана» подкосил нас. После него нам стало сложнее, - заявил Тудор, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.