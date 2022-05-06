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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру: «Милан» – вишенка на торте моей карьеры»

06 Мая 2022 • 17:59 Комментировать
Верона
...
Милан
4.40 4.10 1.72
08.05 21:45

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о том, что для него значит выступать в футболке «россонери». Напомним, что француз переехал на «Сан Сиро» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов.

«Милан» был вишенкой на торте моей карьеры. Я был близок к «Интеру», но к счастью всё сложилось иначе. «Милан» всегда был моей мечтой в Италии, это отличный клуб», – цитирует Жиру французское издание L`Equipe.

В этом сезоне Жиру забил много важных голов за «Милан». Игрок помогает клубу лидировать в чемпионской гонке, опережая соседей из «Интера» на два пункта в турнирной таблице.

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Милан Оливье Жиру
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