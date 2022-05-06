Жиру: «Милан» – вишенка на торте моей карьеры»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру рассказал о том, что для него значит выступать в футболке «россонери». Напомним, что француз переехал на «Сан Сиро» прошлым летом на правах свободного агента из «Челси», в составе которого выиграл Лигу чемпионов.

«Милан» был вишенкой на торте моей карьеры. Я был близок к «Интеру», но к счастью всё сложилось иначе. «Милан» всегда был моей мечтой в Италии, это отличный клуб», – цитирует Жиру французское издание L`Equipe.

В этом сезоне Жиру забил много важных голов за «Милан». Игрок помогает клубу лидировать в чемпионской гонке, опережая соседей из «Интера» на два пункта в турнирной таблице.