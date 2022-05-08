Тонали - третий игрок «Милана», забивший в свой день рождения

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» сражается в Вероне с местным клубом, и два мяча в этой игре забил полузащитник «Милана» Сандро Тонали. Ему удалось вывести свою команду вперед, несмотря на то, что в первом тайме она пропустила первой. Тонали - третий игрок в 21-м веке, который забил за «Милан» в день своего рождения.

Первым был 10 декабря 2000 года Хосе Мари, поразивший ворота «Лечче», вторым спустя почти 12 лет оказался Стефан Эль-Шаарави, который 27 октября 2012 года забил гол в ворота «Дженоа».

Следить за событиями матча итальянского чемпионата Серии А между «Вероной» и «Миланом» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.