Грациани: «Милан» лидирует не случайно»

Бывший голеадор «Торино», «Фиорентины» и «Ромы» Франческо Грациани внимательно следит за событиями чемпионата Италии и охотно поделился своим мнением по поводу приближающейся развязки.

«Милану» достаточно взять четыре очка в двух матчах и вернуть себе чемпионский титул - и Грациани считает, что это было бы заслуженным итогом сезона для подопечных Стефано Пиоли.

- «Милан» лидирует не случайно. Это молодая команда, полная энтузиазма, с техничными игроками. Но я думаю, им не хватает нападающего. Если бы они зимой купили еще одного сильного нападающего, то титул был бы уже завоеван, - считает Грациани, слова которого цитирует Radio Sportiva.