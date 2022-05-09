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Чемпионат Италии. Серия А

Грациани: «Милан» лидирует не случайно»

09 Мая 2022 • 23:40 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

Бывший голеадор «Торино», «Фиорентины» и «Ромы» Франческо Грациани внимательно следит за событиями чемпионата Италии и охотно поделился своим мнением по поводу приближающейся развязки.

«Милану» достаточно взять четыре очка в двух матчах и вернуть себе чемпионский титул - и Грациани считает, что это было бы заслуженным итогом сезона для подопечных Стефано Пиоли.

- «Милан» лидирует не случайно. Это молодая команда, полная энтузиазма, с техничными игроками. Но я думаю, им не хватает нападающего. Если бы они зимой купили еще одного сильного нападающего, то титул был бы уже завоеван, - считает Грациани, слова которого цитирует Radio Sportiva.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Франческо Грациани
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