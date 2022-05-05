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Чемпионат Италии. Серия А

Нападающий «Вероны» Капрари о матче с «Миланом»: «Мы уже доказали, что можем доставить проблемы любой команде»

05 Мая 2022 • 17:56 Комментировать
Верона
...
Милан
4.30 3.95 1.75
08.05 21:45

Нападающий итальянской «Вероны» Джанлука Капрари поделился своими ожиданиями от ближайшего матча своей команды в Серии А против действующего лидера «Милана». Форвард отметил, что его клубу ещё есть за что бороться в этом сезоне, несмотря на то, что «Верона» уже обезопасила себя от вылета и не ведёт борьбу за еврокубки.

«Это будет великолепная игра, «Милан» являетяс невероятной командой, но мы уже не раз доказывали, что можем доставить проблемы любому сопернику. Нам всё ещё есть за что бороться в нынешнем сезоне», – цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

На сегодняшний день «Верона» идёт на девятом месте в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Верона Джанлука Капрари
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ВЕРОНА МИЛАН
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05.05  19:00 Салернитана ... Венеция 2.03 3.55 3.75
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