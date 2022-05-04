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Чемпионат Италии. Серия А

Делофеу: «Болею за «Милан»

04 Мая 2022 • 13:46 Комментировать
Интер Милан
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Эмполи
1.15 8.00 16.00
06.05 19:45

Как мы уже сообщали, «Милан» интересуется Херардом Делофеу, который сейчас выступает за «Удинезе». В интервью испанскому изданию AS Делофеу также подтвердил свой интерес к «Милану» - по крайней мере, он желает ему победы в чемпионате Италии.

- Хочу и желаю, чтобы Скудетто взял «Милан». Очевидно ведь! Я болею за этот клуб. У «Милана» есть небольшое преимущество, но они не могут больше терять очки, потому что я уверен - «Интер» выиграет все оставшиеся матчи, - заявил Делофеу.

«Милан» опережает «Интер» в турнирной таблице итальянской Серии А на два очка, следующий тур чемпионата состоится в конце текущей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Удинезе Херард Делофеу
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ИНТЕР МИЛАН ЭМПОЛИ
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