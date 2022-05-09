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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Я влюблён в этих игроков»

09 Мая 2022 • 00:25 Комментировать
Верона
1:3
Милан
окончен

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался после победы своей команды над «Вероной» (3:1), приблизившей «россонери» к заветному Скудетто.

Сумев выиграть, «Милан» сохранил двухочковый задел перед «Интером» за два тура до окончания сезона в Серии А.

«Я влюблён в своих игроков, потому что я вижу усилия, которые они прилагают изо дня в день, – сказал Пиоли в интервью DAZN. – Я знаю, какой путь мы прошли. Нам предстоит ещё один сложный этап. Да, мы довольны, но нам нужно сконцентрироваться на следующем матче.

Мы не чувствовали беспокойства, когда не могли забить, потому что знали, что играем хорошо. Мы сумели доиграть с этим настроем до конца.

Эта команда шаг за шагом следует к цели, и мы должны сохранить концентрацию, решимость и веру на последние два матча», – отметил рулевой «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Верона Стефано Пиоли
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окончен Салернитана 1:1 Кальяри 2.40 3.35 3.00
окончен Верона 1:3 Милан 4.50 4.10 1.70
09.05  21:45 Фиорентина ... Рома 2.34 3.35 3.20
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