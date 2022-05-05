Ибрагимович: «Возможно, у меня будет собственный клуб»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о своём возвращении в США.

40-летний швед не исключает, что может вновь оказаться в МЛС, но не уточняет, в каком роли: «Возможно, если я вернусь, у меня будет свой собственный клуб. Куда бы я ни отправился, я буду боссом, так что в этом плане ничего не изменится».

Ибрагимович связан с переходом в «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм. Контракт знаменитого форварда с «Миланом» истекает этим летом, и он, по собственным признаниям, уже близок к завершению игровой карьеры.

В нынешнем сезоне Златан поразил ворота 8 раз в 25 поединках за «россонери».