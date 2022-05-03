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Чемпионат Италии. Серия А

Побега: «Буду счастлив, если «Милан» выиграет Скудетто»

03 Мая 2022 • 17:57 Комментировать
Торино
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Наполи
3.45 3.70 2.03
07.05 16:00

Полузащитник «Торино» Томмазо Побега заявил, что будет счастлив, если «Милан» станет чемпионом Италии в этом сезоне. Напомним, что права на футболиста принадлежат «россонери». Главный тренер клуба Стефано Пиоли рассматривает вариант с внедрением полузащитника в состав на следующий сезон.

«Не буду отрицать, что буду счастлив, если «Милан» выиграет Скудетто, но мои мысли в этом сезоне всегда были связаны с «Торино». Я никогда не думал о том, что произойдёт по окончанию сезона, так как мне очень нравится атмосфера в Турине», – цитирует футболиста La Gazzetta dello Sport.

Сам Побега является воспитанником «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Томмазо Побега
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ТОРИНО НАПОЛИ
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