Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сакки: «Между «Миланом» и остальными клубами из топ-4 огромная финансовая пропасть, но команда лидирует в Серии А»

02 Мая 2022 • 17:02 Комментировать
Верона
...
Милан
4.15 3.90 1.80
08.05 21:45

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки выразил восхищение выступлениями команды в нынешнем сезоне. Итальянец отметил, что «россонери» демонстрируют великолепную игру вопреки огромной разнице с «Интером» в финансовых возможностях.

«Я был очень эмоционален, когда увидел, с каким энтузиазмом фанаты поддерживали команду в матче с «Фиорентиной». «Милан» демонстрирует великолепную игру. Команда лидирует в Серии А несмотря на огромную финансовую пропасть с другими клубами из топ-4», – цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

До конца чемпионата Италии осталось сыграть 3 тура. Сейчас «Милан» превосходит «Интер» в турнирной таблице на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВЕРОНА МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.05  21:45 Аталанта ... Салернитана 1.18 7.40 17.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Мая
17:09 · Италия. Серия А
«Специя» о победном голе Ачерби: «Судья совершил недопустимую ошибку»
17:02 · Италия. Серия А
Сакки: «Между «Миланом» и остальными клубами из топ-4 огромная финансовая пропасть, но команда лидирует в Серии А»
16:09 · Италия. Серия А
Сакки ещё раз указал на «доисторический» стиль игры «Интера»
15:58 · Италия. Серия А
Арбитры матча «Специя» - «Лацио» дисквалифицированы до конца сезона
15:52 · Италия. Серия А
«Торино» нацелился на защитника «Бешикташа» Йылмаза
15:49 · Италия. Серия А
«Интер» готов предложить новый контракт Перишичу
15:46 · Италия. Серия А
Травма Бареллы оказалась несерьёзной
15:43 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» не хватает такого игрока, как Леао»
15:31 · Италия. Серия А
Капелло: «Перишич имеет решающее значение для «Интера»
15:23 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» включился в гонку за Осимхеном
14:46 · Италия. Серия А
Следующий Суперкубок Италии может быть разыгран в Саудовской Аравии
14:45 · Италия. Серия А
«Ювентус» планирует заменил Кьеллини с помощью Гатти
14:11 · Италия. Серия А
«Кальяри» уволил Маццарри
13:58 · Италия. Серия А
«Лацио» об обвинениях Моуринью в забитом голе с офсайда: «Он одержим»
13:53 · Италия. Серия А
Анчелотти выкурил огромную сигару и рассказал об отношении к пагубной привичке
Все новости
Рекомендуем