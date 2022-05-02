Сакки: «Между «Миланом» и остальными клубами из топ-4 огромная финансовая пропасть, но команда лидирует в Серии А»

Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки выразил восхищение выступлениями команды в нынешнем сезоне. Итальянец отметил, что «россонери» демонстрируют великолепную игру вопреки огромной разнице с «Интером» в финансовых возможностях.

«Я был очень эмоционален, когда увидел, с каким энтузиазмом фанаты поддерживали команду в матче с «Фиорентиной». «Милан» демонстрирует великолепную игру. Команда лидирует в Серии А несмотря на огромную финансовую пропасть с другими клубами из топ-4», – цитирует Сакки La Gazzetta dello Sport.

До конца чемпионата Италии осталось сыграть 3 тура. Сейчас «Милан» превосходит «Интер» в турнирной таблице на два очка.