Жиру: «Плакал, когда Баджо не забил пенальти»

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру признался, что заплакал, когда бывший нападающий сборной Италии Роберто Баджо не смог реализовать решающий пенальти в послематчевой серии против Бразилии в финале чемпионата мира 1994 года.

Напомним, Жиру имеет итальянские корни.

«Я плакал, когда Баджо не забил пенальти в 1994 году, но в финале чемпионата мира в 2006, конечно же, я болел за Францию», — приводит слова Жиру L’Équipe.

Кроме того, форвард рассказал, что в возрасте 20 лет отращивал волосы, чтобы быть похожим на двух легендарных итальянских защитников Фабио Каннаваро и Алессандро Несту.

В текущем сезоне 35-летний Жиру провёл в составе «Милана» 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.