Пиоли: «Мы должны доказать, что являемся лучшими»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли в преддверии матча чемпионата Италии против «Вероны» рассказал о настрое своей команды на оставшуюся часть сезона. Напомним, что после вчерашней победы «Интера» над «Эмполи» «россонери» временно опустились на вторую строчку в Серии А.

«Сейчас нам нужно семь очков, чтобы сделать что-то экстраординарное и доказать, что мы лучшие в этой лиге. Если мы выиграем со счетом 1:0 или забьем ещё несколько голов, важно оставаться командой и играть с эмоциями», – заявил Пиоли на пресс-конференции.

У «Милана» завтра будет возможность вернуть себе лидерство в Серии А в выездном матче против «Вероны».