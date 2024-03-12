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Нагельсманн не вызовет Горецку в сборную Германии на мартовские матчи

12 Марта 2024 • 12:45 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн принял решение не вызывать полузащитника «Баварии» Леона Горецку на мартовские матчи. По информации от журналиста Кристиана Фалька, вместо Леона вызов в сборную получит молодой хавбек «Баварии» Александр Павлович.

Горецка находится не в лучшей форме в последние недели, поэтому Нагельсманн решил не вызывать игрока в сборную. Павлович, в свою очередь, демонстрировал хорошие выступления, за что и получил звонок от тренера «бундестим».

Напомним, Павлович ранее мог принять предложение сборной Сербии, но Александр принял решение выступать за Германию.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Леон Горецка Юлиан Нагельсманн Александр Павлович ещё теги

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