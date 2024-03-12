Нагельсманн не вызовет Горецку в сборную Германии на мартовские матчи

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн принял решение не вызывать полузащитника «Баварии» Леона Горецку на мартовские матчи. По информации от журналиста Кристиана Фалька, вместо Леона вызов в сборную получит молодой хавбек «Баварии» Александр Павлович.

Горецка находится не в лучшей форме в последние недели, поэтому Нагельсманн решил не вызывать игрока в сборную. Павлович, в свою очередь, демонстрировал хорошие выступления, за что и получил звонок от тренера «бундестим».

Напомним, Павлович ранее мог принять предложение сборной Сербии, но Александр принял решение выступать за Германию.