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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель: «Бавария» заслуженно забила столько голов «Дармштадту»

16 Марта 2024 • 20:34 Комментировать
Дармштадт
2:5
Бавария

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал крупную победу своей команды в матче 26-го тура Бундеслиги против «Дармштадта» (5:2).

— Мы одержали заслуженную победу, поэтому мы очень рады. Мы создали много хороших моментов, и мы заслужили забить столько голов сопернику, — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Тренер заявил, что в последнее время в «Баварии» улучшается ситуация с травмированными футболистами и сейчас в команде царит хорошая атмосфера.

На данный момент «Бавария» находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 60 очков. Отставание команды Тухеля от лидирующего «Байера» составляет семь баллов.

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