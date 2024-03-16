Фройнд – о матчах с «Арсеналом»: «Жеребьёвка сложная, но игры будут привлекательными»

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд отреагировал на результаты жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, мюнхенцы встретятся с лондонским «Арсеналом». Команда Микеля Артеты в настоящий момент лидирует в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

«Жеребьёвка сложная, но игры будут привлекательными. Мы ожидаем два захватывающих матча. Прогресс «Арсенала» действительно впечатляет, но мы являемся «Баварией». Нам нужно провести хороший выездной матч в Лондоне. На домашнем стадионе при поддержке трибун случится может всё, что угодно», – цитирует Фройнда Bayern & Germany.