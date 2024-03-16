Кейн и Сане – в основе «Баварии» на матч Бундеслиги

В субботу «Бавария» проведёт гостевой матч против «Дармштадта» в чемпионате Германии. Наставник мюнхенской команды Томас Тухель принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Нойер, де Лигт, Киммих, Горецка, Кейн, Сане, Дайер, Геррейру, Мюллер, Мусиала, Павлович.

Матч «Дармштадт» - «Бавария» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Не пропустите!

На текущий момент «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. От лидирующего «Байера» мюнхенцы отстают на десять очков.