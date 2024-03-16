Мюллер оценил шансы «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов с «Арсеналом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер оценил шансы своей команды на выход в полуфинал Лиги чемпионов. Напомним, в четвертьфинале «красная машина» сыграет против лондонского «Арсенала», который ныне возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги.

«Арсенал» – это команда, которая подарит нам два захватывающих матча. Сейчас соперник находится в хорошей форме и имеет хороший импульс. Выйти в полуфинал будет тяжело, но в ответном матче в Мюнхене у нас будут хорошие шансы на выход в следующую стадию», – цитирует Мюллера Bayern & Germany.

За свою карьеру Мюллер провёл 7 матчей против «Арсенала», где отметился пятью забитыми голами и одним ассистом.