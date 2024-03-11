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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кейн: «Буду реалистом, «Байер» – фаворит на победу в Бундеслиге»

11 Марта 2024 • 11:43 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн не стал скрывать, что считает леверкузенский «Байер» фаворитом на победу в чемпионате Германии. За 9 туров до конца «фармацевты» опережают «Баварию» на 10 очков. Напомним, «Байер» ещё ни разу в своей истории не побеждал в Бундеслиге.

«Буду реалистом, «Байер» – фаворит на победу в Бундеслиге. Думаю, все это понимают. Единственное, что мы можем сделать – это выигрывать свои матчи. Осталось сыграть 9 поединков, нам нужно постараться выиграть каждый из них. Затем посмотрим, как справится «Байер». Они проводят фантастический сезон, нужно отдать им за это должное», – сказал Кейн в интервью официальному сайту Бундеслиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Гарри Кейн Байер ещё теги

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