Кейн оценил свои шансы на трофей в этом сезоне

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оценил свои шансы завоевать какой-либо трофей на клубном уровне в этом сезоне. В нынешнем розыгрыше Бундеслиги англичанин забил 30 голов, но его команда идёт на втором месте в таблице и отстаёт от лидирующего «Байера» на 10 очков. В Лиге чемпионов мюнхенцы ожидают своего соперника по четвертьфиналу.

«Я приехал сюда, чтобы забивать голы и помогать команде настолько, насколько это возможно. Мы все знаем, что хотим выигрывать трофеи – Бундеслигу и Лигу чемпионов. В футболе всё может очень быстро измениться. Случаются взлёты и падения, но вы должны смириться с этим и постараться получить больше удовольствия», – сказал Кейн в интервью AFP Agency.

Напомним, до трансфера Кейна «Бавария» регулярно выигрывала трофеи 11 лет подряд.