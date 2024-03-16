Кейн столкнулся со штангой и травмировался

В субботу «Бавария» играет в гостях у «Дармштадта» в календарном матче немецкой Бундеслиги. Ближе к завершению встречи нападающий Гарри Кейн пытался оформить дубль, играя на добивании после отскока мяча от перекладины. Забить гол Кейну не удалось, при этом англичанин ударился о штангу. Медики принялись оказывать помощь форварду, после чего его заменили.

Не исключено, что Кейна заменили больше из-за предосторожности. Ситуация прояснится после завершения игры, когда с журналистами пообщался рулевой «Баварии» Томас Тухель.

Напомним, что Гарри Кейн установил рекорд Бундеслиги.