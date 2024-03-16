Кейн установил рекорд Бундеслиги

В субботу «Бавария» проводит гостевой матч чемпионата Германии против «Дармштадта». После первого тайма команда Томаса Тухеля ведёт со счётом 2:1. Автором второго гола мюнхенцев стал нападающий Гарри Кейн.

Как сообщает BBC, Кейн установил новый рекорд Бундеслиги – ранее никто не забивал 31 гол в своём дебютном сезоне в топ-дивизионе Германии.

Отмечается, что Кейн установил и личный сезон, он никогда прежде не забивал 31 гол в одном чемпионате.

Если брать не только Бундеслигу, но и остальные соревнования, то Кейн в этом сезоне наколотил уже 37 голов.

Следить за матчем между «Дармштадом» и «Баварией» можно в текстовой трансляции.