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Дайер прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

16 Марта 2024 • 11:37 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
1 19.00 X 9.50 2 1.14
Через 4 ч. 44 мин.

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер прокомментировал результаты жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии «красной машине» предстоит встретиться с лидером Английской премьер-лиги в лице лондонского «Арсенала».

«Конечно, для меня особенно важно вернуться в Англию вскоре после своего прибытия в «Баварию». Более того, я вернусь в Северный Лондон. Для нас это прекрасная возможность показать свои качества на самом высоком уровне. У «Арсенала» молодая команда, которая выступает очень хорошо», – приводит слова Дайера Bayern & Germany.

Напомним, Эрик ранее отыграл почти 9 лет в футболке «Тоттенхэма», который является самым принципиальным соперником «Арсенала».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Арсенал Лондон Эрик Дайер ещё теги

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ДАРМШТАДТ БАВАРИЯ
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