Дайер прокомментировал результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер прокомментировал результаты жеребьёвки четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, на этой стадии «красной машине» предстоит встретиться с лидером Английской премьер-лиги в лице лондонского «Арсенала».

«Конечно, для меня особенно важно вернуться в Англию вскоре после своего прибытия в «Баварию». Более того, я вернусь в Северный Лондон. Для нас это прекрасная возможность показать свои качества на самом высоком уровне. У «Арсенала» молодая команда, которая выступает очень хорошо», – приводит слова Дайера Bayern & Germany.

Напомним, Эрик ранее отыграл почти 9 лет в футболке «Тоттенхэма», который является самым принципиальным соперником «Арсенала».