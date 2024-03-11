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Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка посоветовал Павловичу выступать за сборную Германии, а не Сербии

11 Марта 2024 • 02:16 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался об успехах своего одноклубника Александра Павловича.

В последние месяцы 19-летний футболист регулярно получает игровую практику в первой команде мюнхенцев. Хавбек может представлять на международном уровне как немецкую, так и сербскую сборную, однако пока не принял итогового решения.

«Такое решение каждый должен принимать сам, но если бы я мог дать Алексу рекомендацию, то посоветовал бы выбрать сборную Германии. Я большой поклонник таланта этого игрока, сейчас он играет с полной свободой. Очень приятно видеть, как он наслаждается каждой секундой», – заявил в интервью Bild Горецка.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Сборная Сербии Леон Горецка Александр Павлович ещё теги

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