Горецка посоветовал Павловичу выступать за сборную Германии, а не Сербии

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка высказался об успехах своего одноклубника Александра Павловича.

В последние месяцы 19-летний футболист регулярно получает игровую практику в первой команде мюнхенцев. Хавбек может представлять на международном уровне как немецкую, так и сербскую сборную, однако пока не принял итогового решения.

«Такое решение каждый должен принимать сам, но если бы я мог дать Алексу рекомендацию, то посоветовал бы выбрать сборную Германии. Я большой поклонник таланта этого игрока, сейчас он играет с полной свободой. Очень приятно видеть, как он наслаждается каждой секундой», – заявил в интервью Bild Горецка.