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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, когда Дэвис вернётся в строй

10 Марта 2024 • 15:55 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис досрочно покинул поле во вчерашнем поединке с «Майнцем». Канадский фуллбек повредил зуб, а после игры главный тренер Томас Тухель заявил, что футболист плохо себя чувствует.

Как сообщает журналист Керри Хау, после матча Дэвис отправился к стоматологу. Сейчас футболист чувствует себя хорошо. Ничего серьёзного у канадца не было обнаружено, поэтому Альфонсо должен вернуться в строй к ближайшему матчу своей команды против «Дармштадта», который состоится через неделю в рамках Бундеслиги.

23-летний Дэвис в этом сезоне отметился одним голом и тремя ассистами в чемпионате Германии. Летом канадец может перебраться в мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис

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ДАРМШТАДТ БАВАРИЯ
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