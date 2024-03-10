Стало известно, когда Дэвис вернётся в строй

Левый защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис досрочно покинул поле во вчерашнем поединке с «Майнцем». Канадский фуллбек повредил зуб, а после игры главный тренер Томас Тухель заявил, что футболист плохо себя чувствует.

Как сообщает журналист Керри Хау, после матча Дэвис отправился к стоматологу. Сейчас футболист чувствует себя хорошо. Ничего серьёзного у канадца не было обнаружено, поэтому Альфонсо должен вернуться в строй к ближайшему матчу своей команды против «Дармштадта», который состоится через неделю в рамках Бундеслиги.

23-летний Дэвис в этом сезоне отметился одним голом и тремя ассистами в чемпионате Германии. Летом канадец может перебраться в мадридский «Реал».