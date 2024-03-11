Тухель объяснил, почему Упамекано и Ким Мин Джэ сидят на скамейке

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель прокомментировал нынешнее состояние центральных защитников Кима Мин Джэ и Дайо Упамекано. Напомним, оба футболиста остались на скамейке запасных в последних матчах.

«Для Кима Мин Джэ это очень сложная ситуация, потому что он заслуживает играть и очень хорош. Иногда бывают такие ситуации. Дайер и де Лигт хорошо провели последние два матча, поэтому остались в стартовом составе. Упамекано тоже не повезло. Он получил две красные карточки подряд и пострадал из-за этого. Дайер играет хорошо и много говорит. Мы ценим его лидерские качества и коммуникацию с де Лигтом. Именно поэтому они сейчас играют в основном составе», – цитирует Тухеля Sky Sport Germany.