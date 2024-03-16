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Ким Мин Джэ: «Раньше никогда не сидел на скамейке так часто»

16 Марта 2024 • 14:27 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
1 19.00 X 9.50 2 1.14
Через 2 ч. 49 мин.

Центральный защитник «Баварии» Ким Мин Джэ высказался о своей нынешней ситуации. В последних четырёх матчах мюнхенского клуба кореец лишь однажды выходил на поле в стартовом составе.

«Раньше никогда не сидел на скамейке так часто, но я думаю, что могу извлечь из этого положительный опыт. В данный момент я очень много думаю. В этом сезоне я сыграл много матчей, но в «Баварии» очень много качественных футболистов. Ничего удивительного в том, что я сейчас не играю», – цитирует Кима Мин Джэ T-Online.

Напомним, летом кореец перебрался в «Баварию» из итальянского «Наполи», в составе которого в прошлом сезоне стал чемпионом Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ким Мин Джэ

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