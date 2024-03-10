Фройнд рассказал, когда стартуют переговоры с Киммихом по новому контракту

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал, когда стартуют переговоры с опорным полузащитником Йозуа Киммихом по новому контракту.

«Скоро начнётся международная пауза, Йозуа отправится в сборную Германии. Мы вновь воссоединимся в конце марта. Думаю, мы сядем за стол переговоров в апреле или в мае», – цитирует Фройнда издание Bild.

Напомним, нынешний контракт Киммиха с «Баварией» истекает летом 2025 года. Ранее ходили слухи, что полузащитник хочет покинуть команду в ближайшее межсезонье. В услугах опытного футболиста заинтересованы клубы из Английской премьер-лиги.