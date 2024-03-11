Агент Станишича рассказал, может ли «Байер» выкупить его клиента

Дитер Хёнесс, агент защитника леверкузенского «Байера» Йосипа Станишича, рассказал, могут ли «фармацевты» выкупить хорвата в конце сезона у мюнхенской «Баварии». Напомним, за команду Хаби Алонсо Станишич выступает на правах аренды.

«У Йосипа всё ещё есть контракт с «Баварией» до лета 2026 года. В соглашении с «Байером» нет никакого пункта, поэтому Станишича не могут выкупить в конце сезона. Скорее всего, он вернётся летом в «Баварию», – приводит слова агента Sport Bild.

Станишич не является игроком основного состава «Байера» в этом сезоне. На счету Йосипа один гол в 14 матчах этого розыгрыша Бундеслиги – он как раз был забит в ворота «Баварии» несколько недель назад.