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Стало известно, когда решится судьба Дэвиса в «Баварии» слухи

11 Марта 2024 • 21:06 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

«Бавария» хочет как можно скорее прояснить ситуацию с защитником команды Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, на этой неделе запланированы новые переговоры между клубом и футболистом. Сообщается, что если стороны не придут к соглашению по новому контракту до конца недели, то в летнее трансферное окно «Бавария» выставит Дэвиса на трансфер.

Ранее сообщалось, что наибольший интерес к 23-летнему защитнику проявляет мадридский «Реал».

Действующий трудовой договор Дэвиса с «Баварией» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

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