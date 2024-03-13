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«Бавария» может подписать звезду «Байера» до старта Евро-2024

13 Марта 2024 • 00:06 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг – одна из трансферных целей «Баварии».

Как уже сообщалось раньше, на нидерландца претендует не только мюнхенский гранд, но и мадридский «Реал», а также гранды Английской премьер-лиги. По информации журналиста Тоби Альтсхеффля, «Бавария» всерьёз рассматривает возможность активации пункта отступных в размере 40 млн евро, прописанного в контракте Фримпонга с «Байером». Сделать это необходимо до начала Евро-2024, чтобы опция не сгорела. Шансы на успешное заключение сделки увеличатся, если до этих пор «Баварии» удастся договориться о назначении рулевого «фармацевтов» Хаби Алонсо.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Хаби Алонсо Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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