«Бавария» может подписать звезду «Байера» до старта Евро-2024

Правый защитник «Байера» Жереми Фримпонг – одна из трансферных целей «Баварии».

Как уже сообщалось раньше, на нидерландца претендует не только мюнхенский гранд, но и мадридский «Реал», а также гранды Английской премьер-лиги. По информации журналиста Тоби Альтсхеффля, «Бавария» всерьёз рассматривает возможность активации пункта отступных в размере 40 млн евро, прописанного в контракте Фримпонга с «Байером». Сделать это необходимо до начала Евро-2024, чтобы опция не сгорела. Шансы на успешное заключение сделки увеличатся, если до этих пор «Баварии» удастся договориться о назначении рулевого «фармацевтов» Хаби Алонсо.