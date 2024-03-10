Руни – об игре Кейна за «Баварию»: «Я не ожидал ничего меньшего»

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал выступления Гарри Кейна за мюнхенскую «Баварию» в нынешнем сезоне. Напомним, экс-форвард «Тоттенхэма» сейчас является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 30 голами и 6 результативными передачами.

«Я не ожидал ничего меньшего. Он невероятен. Гарри забивает голы, создаёт моменты и является потрясающим профессионалом. Не нужно брать в учёт, что «Бавария» может не выиграть ни одного трофея. Когда Кейн играет, он обязательно забивает», – цитирует Руни TNT Sports.

Напомним, летом «Бавария» заплатила за Кейна порядка 100 миллионов евро.