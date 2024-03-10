Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Руни – об игре Кейна за «Баварию»: «Я не ожидал ничего меньшего»

10 Марта 2024 • 11:43 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни прокомментировал выступления Гарри Кейна за мюнхенскую «Баварию» в нынешнем сезоне. Напомним, экс-форвард «Тоттенхэма» сейчас является лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги с 30 голами и 6 результативными передачами.

«Я не ожидал ничего меньшего. Он невероятен. Гарри забивает голы, создаёт моменты и является потрясающим профессионалом. Не нужно брать в учёт, что «Бавария» может не выиграть ни одного трофея. Когда Кейн играет, он обязательно забивает», – цитирует Руни TNT Sports.

Напомним, летом «Бавария» заплатила за Кейна порядка 100 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Уэйн Руни Гарри Кейн ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДАРМШТАДТ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги Европы в сезоне-2023/24 Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ «Авангард» обыграл «Ладу» и выиграл серию Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
10.03.24 в 17:30
Бохум Бохум
Фрайбург Фрайбург
2.28 3.75 2.75
Видео
10.03.24 в 19:30
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Хоффенхайм Хоффенхайм
1.72 4.10 4.00
Видео
10.03.24 в 21:30
Байер Л Байер Л
Вольфсбург Вольфсбург
1.26 6.00 9.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
11:43 · Германия. Бундеслига
Руни – об игре Кейна за «Баварию»: «Я не ожидал ничего меньшего»
11:26 · Германия. Бундеслига
Тухель - о звезде «Баварии»: «Он плохо себя чувствует»
09:25 · Германия. Бундеслига
В «Баварии» ответили на вопрос о будущем Киммиха
09:11 · Германия. Бундеслига
Тухель: «Бавария» никому не отдавала титул»
08:51 · Германия. Бундеслига
Тухель опередил по одному параметру всех предыдущих тренеров «Баварии» начиная с Гвардиолы
08:47 · Германия. Бундеслига
​«Бавария» забила восемь за матч во второй раз в сезоне - такое случалось в Бундеслиге лишь однажды
08:43 · Германия. Бундеслига
​Кейн установил новый рекорд Бундеслиги
00:39 · Германия. Бундеслига
Кейн: Отличная игра от начала и до конца
00:15 · Германия. Бундеслига
Наставник «Майнца» раскритиковал игру своей команды после 1:8 от «Баварии»
09 Марта
22:26 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» в меньшинстве удержала победный счёт в Бремене
21:30 · Германия. Бундеслига
Нойер — о разгроме «Майнца»: «Мы были уверены, что доставим проблемы сопернику»
21:05 · Германия. Бундеслига
Горецка высказался об интересе «Ювентуса»
20:53 · Германия. Бундеслига
Киммих — о будущем: «Моя ситуация понятна»
20:17 · Германия. Бундеслига
«Устрашающая «Бавария» вернулась»: реакция болельщиков на сокрушительную победу над «Майнцем» 8:1
20:00 · Германия. Бундеслига
«Вердер» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2
Все новости
Рекомендуем