Кейн может пропустить матчи сборной Англии – в «Баварии» дали намёк

В игре против «Дармштадта» нападающий «Баварии» Гарри Кейн ударился о штангу. Форварда пришлось менять. Комментарий по поводу состояния звёздного футболиста дал спортивный директор мюнхенского клуба Кристоф Фройнд. Он намекнул на то, что Кейн может пропустить мартовский сбор сборной Англии.

«Мы надеемся, что всё не так уж и плохо. Его заменили в качестве меры предосторожности. Гарри подвернул лодыжку, и эту область пришлось охлаждать. Он не будет рисковать со сборной Англии», - слова Фройнда приводит портал Goal.

Напомним, что «Бавария» крупно обыграла «Дармштадт» - со счётом 5:2.

Кейн ответил на вопрос о своём состоянии после удара о штангу