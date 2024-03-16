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Нойер поделился ожиданиями от четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом»

16 Марта 2024 • 10:55 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
1 19.00 X 9.50 2 1.14
Через 5 ч. 51 мин.

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матчей с лондонским «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, «канониры» сейчас лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги. «Бавария», в свою очередь, отстаёт в чемпионате от леверкузенского «Байера» на 10 очков.

«Арсенал» — очень сильная команда с отличным духом. Не зря они сейчас лидируют в Премьер-лиге. Это будет два тяжёлых матча, и мы должны показать всё, на что способны ради выхода в полуфинал. Матчи будут захватывающими, мы с нетерпением их ждём. Счастливы, что можем принимать участие в подобных играх», – цитирует Нойера Bayern & Germany.

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Бавария Арсенал Лондон Мануэль Нойер ещё теги

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