«Бавария» по-прежнему планирует усилить позицию опорного полузащитника.

Ранее мюнхенский клуб был нацелен на Жоау Пальинью из «Фулхэма», однако теперь интерес к португальцу остыл. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в «Баварии» готовы сосредоточиться на подписании хавбека «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Отступные в контракте испанца составляют 60 млн евро. Вероятность подписания игрока заметно увеличится в случае назначения в «Баварию» Хаби Алонсо: у тренера и футболиста общий агент, также они знакомы по совместной работе в дубле «Реал Сосьедада».

Интерес к Мартину Субименди также проявляет лондонский «Арсенал».