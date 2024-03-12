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Названа приоритетная трансферная цель «Баварии» в случае прихода Хаби Алонсо слухи

12 Марта 2024 • 22:10 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Кадис
15.03 23:00

«Бавария» по-прежнему планирует усилить позицию опорного полузащитника.

Ранее мюнхенский клуб был нацелен на Жоау Пальинью из «Фулхэма», однако теперь интерес к португальцу остыл. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в «Баварии» готовы сосредоточиться на подписании хавбека «Реал Сосьедада» Мартина Субименди. Отступные в контракте испанца составляют 60 млн евро. Вероятность подписания игрока заметно увеличится в случае назначения в «Баварию» Хаби Алонсо: у тренера и футболиста общий агент, также они знакомы по совместной работе в дубле «Реал Сосьедада».

Интерес к Мартину Субименди также проявляет лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Реал Сосьедад Хаби Алонсо Мартин Субименди Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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