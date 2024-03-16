Тухель прокомментировал травму Кейна

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не смог доиграть субботний матч против «Дармштадта» из-за болезненного столкновения со штангой. Комментарий по поводу состояния англичанина дал главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.
«Кейн столкнулся со штангой и немного подвернул лодыжку. Пришлось охлаждать её. Диагноза до сих пор нет, нам остаётся лишь ждать. Надеюсь, что ничего страшного не произошло», - сказал Тухель журналистам.
Ранее спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд намекнул на то, что Гарри Кейн может не поехать в сборную Англии.
«Бавария» в субботу обыграла на выезде «Дармштадт» с крупным счётом 5:2.
Кейн ответил на вопрос о своём состоянии после удара о штангу
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