Тухель прокомментировал травму Кейна

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн не смог доиграть субботний матч против «Дармштадта» из-за болезненного столкновения со штангой. Комментарий по поводу состояния англичанина дал главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель.

«Кейн столкнулся со штангой и немного подвернул лодыжку. Пришлось охлаждать её. Диагноза до сих пор нет, нам остаётся лишь ждать. Надеюсь, что ничего страшного не произошло», - сказал Тухель журналистам.

Ранее спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд намекнул на то, что Гарри Кейн может не поехать в сборную Англии.

«Бавария» в субботу обыграла на выезде «Дармштадт» с крупным счётом 5:2.

Кейн ответил на вопрос о своём состоянии после удара о штангу