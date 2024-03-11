Дайер рассказал, хочет ли сыграть на Евро-2024

Центральный защитник мюнхенской «Баварии» Эрик Дайер оценил свои шансы на попадание в заявку сборной Англии на чемпионат Европы, который состоится этим летом в Германии.

«Хочу ли я вернуть в сборную Англии на Евро-2024? Конечно. У меня есть большая мотивация. Посмотрим, получу ли я вызов», – сказал Дайер в беседе с немецким журналистом Юлианом Бюлем.

В последний раз Дайер выходил на поле в футболке сборной Англии в декабре 2022 года в матче ⅛ финала чемпионата мира против Сенегала. Бывший игрок «Тоттенхэма» суммарно провёл 49 матчей за «трёх львов», где отметился тремя забитыми голами.