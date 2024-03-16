Тренер «Дармштадта» – о Мусиале: «Германии очень повезло с этим игроком»

Главный тренер «Дармштадта» Торстен Либеркнехт был впечатлён игрой полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы против своей команды.

21-летний футболист стал одним из главных героев сегодняшнего матча Бундеслиги, завершившегося победой мюнхенцев со счётом 5:2. Атакующий хавбек записал на свой счёт два гола и результативную передачу.

«Наблюдать за игрой этого парня – настоящее удовольствие, если вы не представляете соперническую команду. Нам очень повезло, что такой футболист представляет Германию», – заявил в послематчевом интервью Либеркнехт.

В активе Джамала Мусиалы десять забитых голов и шесть ассистов в 21 матче текущего розыгрыше Бундеслиги.