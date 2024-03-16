Тухель: «Мусиала снова делает разницу»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель оценил выступления Джамала Мусиалы.

21-летний полузащитник помог мюнхенцам одержать победу над «Дармштадтом» (5:2), отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Молодой футболист не остаётся без голевых действий уже в пяти поединках Бундеслиги кряду – в его активе пять взятий ворот и четыре ассиста на этом отрезке.

«Мусиала снова стал делать разницу в последние недели. Его потенциал очевиден, но в этом сезоне он не всегда был так эффективен, как нам хотелось. Сейчас он чувствует себя комфортно на своей позиции. Он достиг отличного уровня. мы можем на него положиться. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе», – цитирует Bayern & Germany Тухеля.