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Чемпионат Германии. Бундеслига

Стало известно, какую зарплату «Бавария» предложила Дэвису слухи

14 Марта 2024 • 01:40 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
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16.03 17:30

Альфонсо Дэвис и «Бавария» по-прежнему не могут согласовать условия нового контракта.

Новые переговоры мюнхенского клуба с агентом канадского футболиста прошли во вторник, сообщает журналист Кристиан Фальк. «Бавария» готова платить левому защитнику порядка 14 млн евро в год, в то время как представитель игрока настаивает на 20 млн евро. Договорённость, как и ранее, не была достигнута.

Действующий трудовой договор Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Интерес к 23-летнему латералю давно проявляет мадридский «Реал», рассчитывающий совершить трансфер по сниженной цене грядущим летом.

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