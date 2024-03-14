Альфонсо Дэвис и «Бавария» по-прежнему не могут согласовать условия нового контракта.

Новые переговоры мюнхенского клуба с агентом канадского футболиста прошли во вторник, сообщает журналист Кристиан Фальк. «Бавария» готова платить левому защитнику порядка 14 млн евро в год, в то время как представитель игрока настаивает на 20 млн евро. Договорённость, как и ранее, не была достигнута.

Действующий трудовой договор Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до 2025 года. Интерес к 23-летнему латералю давно проявляет мадридский «Реал», рассчитывающий совершить трансфер по сниженной цене грядущим летом.