«Бавария» забила 5 мячей в ворота главного аутсайдера

«Дармштадт», замыкающий таблицу Бундеслиги, заставил понервничать болельщиков «Баварии», но недолго. Тим Скарке на 28-й минуте открыл счет ударом со средней дистанции под опорную ногу голкиперу. Рафаэл Геррейру прорвался в штрафную и сыграл на Гарри Кейна, а англичанин сбросил мяч Джамалу Мусиале, который низом поразил ближний угол ворот. На 45-й минуте Йозуа Киммих финтил на фланге и навесил на Кейна, который выиграл воздух и вывел свою команду вперед - 1:2.

В середине второго тайма Мусиала с фланга сместился к штрафной, обыграл пару соперников и оформил дубль. Джамал также отдал проникающий пас в свободную зону, и вышедший на замену Серж Гнабри первым касанием забил - 1:4. Невероятный Мусиала убежал один на один с голкипером и перебросил его, но попал в перекладину. В каркас попал и Себастьян Полтер, атакуя с линии штрафной. На 90-й минуте Матис Тель обыгрался в стенку с партнеров в штрафной и в падении забил пятый гол - 1:5. Полтер рванул в отрыв и прицельно сыграл на линию вратарскую, откуда Оскар Вильхельмссон был точен - 2:5.

«Бавария» - вторая с отставанием от лидера в 7 очков, противник - безнадежно последний.