Директор «Баварии» оценил вероятность продления контракта с Дэвисом

«Бавария» продолжает переговоры с левым защитником Альфонсо Дэвисом по новому контракту.

Канадского футболиста намерен переманить в свои ряды мадридский «Реал». По слухам, 23-летний латераль склоняется к переходу в ряды испанского гранда, однако в «Баварии» считают, что сценарий с продлением контракта вполне возможен.

«Это вовсе не маловероятно, – заявляет спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. – Переговоры идут, и это открытые и позитивные переговоры. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова функционера.

Действующий договор Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.