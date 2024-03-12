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Директор «Баварии» оценил вероятность продления контракта с Дэвисом

12 Марта 2024 • 22:20 Комментировать
Дармштадт
...
Бавария
16.03 17:30

«Бавария» продолжает переговоры с левым защитником Альфонсо Дэвисом по новому контракту.

Канадского футболиста намерен переманить в свои ряды мадридский «Реал». По слухам, 23-летний латераль склоняется к переходу в ряды испанского гранда, однако в «Баварии» считают, что сценарий с продлением контракта вполне возможен.

«Это вовсе не маловероятно, – заявляет спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд. – Переговоры идут, и это открытые и позитивные переговоры. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько недель», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо слова функционера.

Действующий договор Альфонсо Дэвиса с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Кристоф Фройнд Альфонсо Дэвис ещё теги

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