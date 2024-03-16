«Ювентус» заинтересован в трансфере двух игроков «Баварии»

Туринский «Ювентус» рассматривает вариант с приобретением двух игроков мюнхенской «Баварии» в ближайшее межсезонье. По информации от La Gazzetta dello Sport, спортивный директор «старой синьоры» Кристиано Джунтоли недавно просматривал полузащитника Леона Горецку и вингера Лероя Сане.

Отметим, что Горецка в нынешнем сезоне недоволен количеством своей игровой практики. По этой причине Леон может покинуть «Баварию» летом. Что касается Сане, у немца в 2025 году истекает контракт, а руководство мюнхенцев пока не добилось прогресса в переговорах.

На данный момент трансфер 29-летнего Горецки считается для «Ювентуса» более приоритетным.