Кейн: «Если продолжим играть, как в последних двух матчах, мы будем представлять большую угрозу»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выразил надежду, что последние два матча помогут его команде задать ритм на весь оставшийся сезон. Напомним, вчера «Бавария» разгромила в чемпионате «Майнц» (8:1), а в середине недели команда Томаса Тухеля обыграла «Лацио» в Лиге чемпионов (3:0).

«Если продолжим играть, как в последних двух матчах, мы будем представлять большую угрозу для соперников, учитывая уровень нашего состава. Надеюсь, мы сможем использовать это как искру и продолжить в том же духе во всех оставшихся матчах. Конечно, разочаровывает, что мы не так высоко располагаемся в чемпионате, но нужно отдать должное «Байеру». Команда проводит особенный сезон», – сказал Кейн в разговоре с AFP News Agency.