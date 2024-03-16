Эберль: «Бавария» хочет выйти в полуфинал, хотя «Арсенал» – один из лучших клубов в Европе»

Один из спортивных директоров «Баварии» в лице Макса Эберля оценил шансы команды на выход в полуфинал Лиги чемпионов. В четвертьфинале мюнхенцам будут противостоять лидеры Английской премьер-лиги в лице лондонского «Арсенала».

«Бавария» хочет выйти в полуфинал Лиги чемпионов, хотя «Арсенал» – один из лучших клубов в Европе. Команда добилась сильного прогресса в последние пару лет. Теперь у них есть сбалансированный состав с невероятной скоростью в атаке. Более того, «Арсенал» играет в привлекательный футбол. Мы полностью сконцентрированы и с нетерпением ждём матчей», – приводит слова Эберля Bayern & Germany.