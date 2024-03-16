Нойер: «Бавария» пропустила слишком много голов

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер высказался о победе над «Дармштадтом» в рамках 26-го тура чемпионата Германии. Вчера завершилась со счётом 5:2.

- Мы играли в своём стиле и ничего не меняли, даже когда уступали в счёте. Мы довольны победой в матче. Моменты, которые были, нам удалось реализовать. У нас в команде есть игроки, которые могут изменить ситуацию на поле. Мусиала трудно остановить. Но мы пропустили слишком много голов, нужно сделать работу над ошибками, - приводит слова Нойера пресс-служба клуба.

На счету Нойера в текущем сезоне 18 матчей в Бундеслиге, в которых он пропустил 24 гола.

«Бавария» имеет в своём активе 60 очков, отставание от идущего на первой строчке в таблице «Байера» составляет семь баллов.

В следующем туре команда Томаса Тухеля на своём поле примет дортмундскую «Боруссию». Встреча состоится 30 марта в Мюнхене.