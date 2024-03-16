Тухель оценил шансы «Баварии» в матчах с «Арсеналом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель отреагировал на результаты жеребьёвки Лиги чемпионов. Мюнхенской команде предстоит сыграть против лондонского «Арсенала», который ныне возглавляет турнирную таблицу Английской премьер-лиги.

«Нам предстоит сыграть с одной из лучших команд Европы. «Арсенал» стабильно показывает топовую игру уже два года. Это опасный соперник, который забивает много голов, но мы будем готовы к матчам. Мы знаем о своих сильных качествах», – цитирует Тухель официальный сайт «Баварии».

Напомним, в последних трёх матчах с «Арсеналом» в Лиге чемпионов «Бавария» забила 15 голов. В последний раз команды встречались в марте 2017 года.