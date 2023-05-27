Впервые в 21-м веке чемпион Германии определился в последнем туре

Очень драматичной оказалась развязка немецкого чемпионата, в последнем туре дортмундская «Боруссия» не смогла обыграть «Майнц», а вот «Бавария» на 89=й минуте вырвала победу у «Кельна» и стала чемпионом - в тридцать третий раз в своей славной истории. Как оказалось, смены лидера в чемпионате Германии в последнем туре в 21-м веке еще не было. В последний раз это случилось в сезоне 1999/2000 - и тогда «Бавария» обошла леверкузенский «Байер», который в итоге так и не выиграл свой вожделенный чемпионский титул.

Напомним, что «Бавария» стала чемпионом Германии в одиннадцатый раз кряду.