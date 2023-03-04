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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» вернула лидерство, победив на поле «Штутгарта»

04 Марта 2023 • 22:27 Комментировать
Штутгарт
1:2
Бавария
окончен

В 23-м туре Бундеслиги «Бавария» гостила у «Штутгарта» и добилась успеха. В первом тайме обе команды были близки к успеху, чудил голкипер чемпионов. Дайо Упамекано после подачи углового без помех наносил удар - намного выше. В ответ Маттейс де Лихт подстраховал Янна Зоммера, который ошибся на выходе, защитник вынес мяч с ленточки. Голландец здорово сыграл и у других ворот, из пределов штрафной нанес удар в левую часть ворот, и голкипер швабов не выручил. На 62-й минуте «Бавария» разыграла мяч до верного, и Эрик Чупо-Мотинг забил второй гол своей команды. В самой концовке вдруг появилась интрига, после подачи с левого фланга Хуан Переа головой срезал мяч в дальнюю часть ворот - 1:2.

«Штутгарт» делит последнее место с тремя другими командами, «Бавария» - первое с «Боруссией» из Дортмунда.

Протокол игры  
Штутгарт1:2Бавария
  39'Де Лигт Маттейс (0:1)
  62'Чупо-Мотинг Эрик (0:2)
(1:2) Переа Хуан88'  
Бредлов ФабианАнтон ВальдемарМавропанос КонстантиносЗагаду Дан-Аксель 85' (Мийо Энцо ( 85') Ито ХирокиЭндо ВатаруКаразор Атакан 85' (Нартей Николас ( 85') Харагути ГенкиДиаш Жиль 46' (Кулибали Танги ( 46') Мвумпа Силас 74' (Томаш Тьягу ( 74') Фюрих Крис 74' (Переа Хуан ( 74')
Запасные: Мюллер ФлорианПфайффер ЛукаВагноман ЖошаКастанарас Томас
Зоммер ЯннСтанишич ЙосипУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоГорецка Леон 82' (Гравенберх Райан ( 82') Киммих ЙозуаКоман Кингсли 63' (Мане Садио ( 63') Мюллер Томас 82' (Павар Бенжамен ( 82') Мусиала Джамал 63' (Сане Лерой ( 63') Чупо-Мотинг Эрик 63' (Гнабри Серж ( 63')
Запасные: Ульрайх СвенКанселу ЖоауМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиТель Матис
04 марта. Стадион "Мерседес-Бенц-Арена" (Штуттгарт).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Штутгарт
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