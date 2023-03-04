«Бавария» вернула лидерство, победив на поле «Штутгарта»

В 23-м туре Бундеслиги «Бавария» гостила у «Штутгарта» и добилась успеха. В первом тайме обе команды были близки к успеху, чудил голкипер чемпионов. Дайо Упамекано после подачи углового без помех наносил удар - намного выше. В ответ Маттейс де Лихт подстраховал Янна Зоммера, который ошибся на выходе, защитник вынес мяч с ленточки. Голландец здорово сыграл и у других ворот, из пределов штрафной нанес удар в левую часть ворот, и голкипер швабов не выручил. На 62-й минуте «Бавария» разыграла мяч до верного, и Эрик Чупо-Мотинг забил второй гол своей команды. В самой концовке вдруг появилась интрига, после подачи с левого фланга Хуан Переа головой срезал мяч в дальнюю часть ворот - 1:2.

«Штутгарт» делит последнее место с тремя другими командами, «Бавария» - первое с «Боруссией» из Дортмунда.